Літаки вкрали. Міністр транспорту Росії зізнався у злочині (відео)

Кремль робить все, аби санкції проти Росії лише міцнішали

Схоже, що російська влада остаточно вирішила забезпечити собі міжнародну ізоляцію, адже міністр транспорту Росії Віталій Савельєв підтвердив, що їх країна не буде віддавати літаки, що належать іншим країнам.

Інакше кажучи, росіяни просто вкрали літаки.

Це стало відомо з діалогу міністра із представником авіаційної галузі.

«Ми забрали літаки, тож за кордон їх ніколи не випустять. Поки літаємо, потім розберемо на деталі», − пояснив міністр, як вони будуть ремонтувати літаки, що ламатимуться.

Адже, навіть Савельєв це визнав, найближчі роки ніхто їм не допоможе з деталями та ремонтом.

Нагадаємо, рівень мародерства російських окупантів виходить на новий рівень.

Як повідомив екс-нардеп Ігор Луценко, на Київщині окупанти крадуть навіть килими. Він виклав у себе на сторінці відповідне відео

«Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу Гостомельського аеропорту», − написав Луценко.