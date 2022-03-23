Російська поліція через санкції залишиться без іномарок (документ)

З 1 квітня поліція Єкатеринбургу зможе їздити лише на вітчизняних автомобілях

У російському місті Єкатеринбурзі поліцейські з 1 квітня не зможуть їздити на автомобілях іноземного виробництва

Західні санкції несподіваним чином вдарили по російській поліції. Telegram-канал Baza опублікував указ керівника Головного управління МВС Росії по Свердловській області про призупинення використання службових автомобілів іноземного виробництва.

В указі говориться про неможливість проведення технічного обслуговування та ремонту поліцейських автомобілів відповідних марок (Volkswagen, Renault, Skoda) після запровадження економічних санкцій проти Росії.

Відтак, з 1 квітня у центрі регіону, Єкатеринбурзі, та усій Свердловській області під персональну відповідальність керівників відповідних відділків поліції призупиняється використання службових іномарок.

Інформацію про заборону підтвердили російські ЗМІ. Згідно з інформацію єкатеринбурзької філії видання МК, використовувати іноземні автомобілі не зможуть навіть працівники державної автоінспекції (ГІБДД), завданням яких є пильнувати безпеку та порядок на автомобільних дорогах та затримувати порушників правил дорожнього руху.

Джередо регіонального видання Е1 у правоохоронних органах зазначило, що заборона стосуватиметься лише обласного центру. «Це рішення було по всій області. Однак тільки в Єкатеринбурзі прямо заборонили їздити на іноземних службових машинах, в інших містах просто попросили їх рідше використовувати», – пояснив співрозмовник видання.

Один із працівників державтоінспекції Єкатеринбурга підтвердив, що у автопарку їхнього полку є велика кількість автомобілів і навіть мотоциклів іноземного виробництва: «Незрозуміло зараз, що з ними робитимуть».

Офіційно єкатеринбурзька поліція інформацію про цю заборону не коментує.

Нагадаємо, що через війну розпочату Росією проти України, низка закордонних автокомпаній заявили про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок. Наприклад, АвтоВАЗу довелося зупинити виробництво, бо виявилося, що російські легковики неможливо збудувати без іноземних деталей.