Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу (фото). ОНОВЛЕНО

Загін російських піхотинців збирався висадитись на одеському узбережжі, але був ліквідований під Миколаєвом і Маріуполем

Рашист хотів штурмувати Одесу, але отримав відсіч

Українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Росії. Він командував тими піхотинцями, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом і Маріуполем. Про це в Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Командира бригади морської піхоти російської наші знищили. Так буде з кожним, хто намагається ґвалтувати українських жінок, хто намагається убивати наших дітей. Їм немає пробачення», – зазначив Братчук.

Учора в Одеській ОВА повідомили, що українське військо ліквідувало морських піхотинців Росії, які намагалися десантуватися біля Одеси.

«Частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни висадитися тут у нас, на одеському узбережжі, на щастя, вбитий, знищений і гниє під Миколаєвом, гниє під Маріуполем. І така доля кожного окупанта. А залишок так званих морських піхотинців, що ще бовтаються, мов лайно, у Чорному морі, – також на корм бичкам. Щось став переживати за бичків – щоб не отруїлися», – заявив Братчук.

За даними Telegram-каналів, ідеться про Олексія Шарова, полковника, командира 810-ої гвардійської окремої ордена Жукова бригади Морської піхоти.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, військові ліквідували вже трьох командирів російських полків.

Раніше ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ.

Як відомо, понад 15 тис. загарбників ліквідовано ‒ Генштаб.

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