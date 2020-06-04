Люди повстали проти 58-річної вчительки, яка надіслала односельчанам своє інтимне фото



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Педагог стверджує, що її підвели навички користування соцмережами і вона просто помилилася адресатом

Жінка стверджує, що фото призначалося доньці, а та мала відправити його для знайомої лікарки для консультації

У селі Макарівка Попільнянського району Житомирської області люди повстали проти вчительки української мови, заступниці директора місцевої школи, бо жінка надіслала в групу села у Viber своє пікантне фото. Батьки школярів так обурилися, що дійшло навіть до суду.

Директорка характеризує колегу як порядну вчительку і керівницю, яка присвятила педагогіці все життя. Каже, що захищали жінку усім колективом, як могли, бо певні: то прикра випадковість, педагог не могла навмисне такого зробити.

Наразі 58-річну жінку звільнили із посади заступника, а перевели на вчителя української мови. Проте батьки учнів впевнені, вона немає права не тільки керувати школою, а й взагалі викладати.

Сама вчителька на камеру говорити відмовляється, телефоном повідомляє, що на фото дійсно вона. Світлину в групу надіслала випадково, насправді ж фото призначалося донці, а та мала відправити його для знайомої лікарки для консультації. Вчителька хотіла змінити на краще своє тіло, але помилилася адресатом.

Батьки учнів школи звернулися до поліції, суд визнав вчительку винною у дрібному хуліганстві та присудив штраф – 51 гривню.