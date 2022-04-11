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    Маріупольский драмтеатр показали з висоти пташиного польоту (відео)

    Від будівлі мало що залишилось - Маріупольский драмтеатр показали з висоти пташиного польоту (відео)
    Від будівлі мало що залишилось
    скріншот з відео

    Путінська орда продовжує нищити українські міста

    Про Маріуполь починають викладати все більше відео.

    Відділ новин американської телерадіо-служби CBS оприлюднив кадри з дрону, на яких видно жахливий стан Драматичного театру, зруйнованого рашистами.

    На відео видно, що напис «ДЕТИ», який мав би уберегти будівлю від бомбардувань, досі прочитується без проблем.

    Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, президент Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Південної Кореї, заявив, що Маріуполь фактично зруйнований, лік загиблих у місті йде уже на десятки тисяч. Але росіяни, зазначив глава держави, навіть попри це не зупиняють наступ – бо хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріупольский драмтеатр показали з висоти пташиного польоту (відео)