Примусова депортація: жителі Маріуполя тікають з Росії через Туреччину

Українці повертаються до України з країни-агресорки, бо їх там тримають фактично у концтаборах

Російські окупанти примусово вивезли до РФ понад 45 тис. українців. Частина жителів Маріуполя, яким вдалось вирватись з території окупанта та повернутись до України, розповідають, що їх тримали фактично в концтаборах. Про це розповів радник голови МВС Антон Геращенко.

Він зазначив, що лише мер Маріуполя повідомляв, що з міста до Росії силоміць вивезли понад 30 тисяч осіб.

«Росіяни та їхній лідер Путін розраховували, що їх зустрічатимуть з квітами, проте з квітами ніхто не зустрічав. Тому в прилеглих до Росії районах, насамперед це – Маріуполь та частини Луганщини, було створено умови, щоб «вичавлювати» українців до Росії, – пояснив Геращенко.

Таким чином створювали картинку для російських телеканалів: мовляв, українці поспішають до Росії. Насправді, ситуація була штучно створена, адже з Маріуполя до України практично неможливо було виїхати.

«Зараз вже є українці, які змогли повернутись через Грузію, Туреччину, Фінляндію та Білорусь. Є координати українців, які готові розповідати про те, що їх фактично тримали в концтаборах», – додав Геращенко.

Радник голови МВС повідомив, що весь світ має знати про ще один воєнний злочин Росії. Адже людей насильно вивозили з української території, не даючи можливості вибору.

Станом на 11 квітня за інформацією мерії Маріуполя підтверджено дані про 33 тисячі містян, яких військові ворожої армії примусово депортували до Росії чи у так звані ДНР і ЛНР.

Нагадаємо, раніше стало відомо про дітей, яких із Маріуполя примусово евакуювали до «ДНР» та «ЛНР». Офіс Генерального прокурора вже розпочав кримінальне провадження щодо примусової евакуації дітей із Маріуполя до псевдореспублік та у РФ.

Відомо, що у Пензенській області росіяни облаштували табір для депортованих із Маріуполя.