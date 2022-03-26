Мародери і ґвалтівники. СБУ перехопила розмову окупанта, який скаржився на колег

«У сусідньому селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку»

Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо «люди дичают».

Щоправда, назвати їх людьми язик ніяк не повертається.

Ось що у перехопленій СБУ розмові розповідає вояка з окупаційного війська РФ: «Тут люди вже дикими стають, не знають що робити іноді: то з РПГ просто так єб*ть, то 30-ку залпом в'єб*т.ь У сусідньому от селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку».

Навіть самому загарбнику гидко від цього і він говорить, що ґвалтівників треба «розстріляти нах*й».