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    Мародери і ґвалтівники. СБУ перехопила розмову окупанта, який скаржився на колег

    &laquo;Одна з найсильніших армій світу&raquo; виявилася збіговиськом мародерів і ґвалтівників - Мародери і ґвалтівники. СБУ перехопила розмову окупанта, який скаржився на колег
    «Одна з найсильніших армій світу» виявилася збіговиськом мародерів і ґвалтівників

    «У сусідньому селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку»

    Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо «люди дичают».

    Щоправда, назвати їх людьми язик ніяк не повертається.

    Ось що у перехопленій СБУ розмові розповідає вояка з окупаційного війська РФ: «Тут люди вже дикими стають, не знають що робити іноді: то з РПГ просто так єб*ть, то 30-ку залпом в'єб*т.ь У сусідньому от селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку».

    Навіть самому загарбнику гидко від цього і він говорить, що ґвалтівників треба «розстріляти нах*й».

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Мародери і ґвалтівники. СБУ перехопила розмову окупанта, який скаржився на колег