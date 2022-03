Байден проводить зустріч з Кулебою і Рєзніковим у Польщі: перші подробиці

Президент США Джо Байден в рамках фінального етапу візиту до Польщі проводить зустріч з міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим. Про це повідомив журналіст Bloomberg Джордан Фабіан в Twitter.

«Президент Байден зустрічається з Міністром закордонних справ України Кулебою і міністром оборони Рєзніковим у Варшаві. Преса була запрошена лише на короткий час», – написав він.

Журналіст також повідомив, що Кулеба розповідав Байдену, як він навчився спати в будь-яких умовах.

President Biden meets with Ukrainian Foreign Minister Kuleba and Defense Minister Reznikov in Warsaw.



The press was only brought in for a brief moment, but Kuleba was telling Biden how he’s learned to sleep in any conditions pic.twitter.com/BaDoyVmg4W