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    Байден проводить зустріч з Кулебою і Рєзніковим у Польщі: перші подробиці

    Байден в Польщі проводить зустріч з міністрами закордонних справ і оборони України - Байден проводить зустріч з Кулебою і Рєзніковим у Польщі: перші подробиці
    Байден в Польщі проводить зустріч з міністрами закордонних справ і оборони України
    фото: @Jordanfabian

    Преса була запрошена лише на короткий час

    Президент США Джо Байден в рамках фінального етапу візиту до Польщі проводить зустріч з міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим. Про це повідомив журналіст Bloomberg Джордан Фабіан в Twitter.

    «Президент Байден зустрічається з Міністром закордонних справ України Кулебою і міністром оборони Рєзніковим у Варшаві. Преса була запрошена лише на короткий час», – написав він.

    Журналіст також повідомив, що Кулеба розповідав Байдену, як він навчився спати в будь-яких умовах.


    Нагадаємо, президент США Джо Байдена завтра, 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.

    Теги: росія окупанти США війна Україна президент журналіст Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Байден проводить зустріч з Кулебою і Рєзніковим у Польщі: перші подробиці