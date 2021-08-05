Мати Кузьми Скрябіна звернулась до Зеленського: просить захистити від рейдерів

ганьблять і розкрадають авторські права Кузьми після його смерті

Ольга Кузьменк розповіла, як ганьблять і розкрадають авторські права Кузьми після його смерті

Ольга Кузьменк розповіла, як ганьблять і розкрадають авторські права Кузьми після його смерті

Мати Андрія Кузьменка говорить, що власник студії звукозапису намагається привласнити права на пісні Скрябіна

Мати українського співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), що загинув шість років тому, Ольга Кузьменко просить підтримки через конфлікт зі студією звукозапису щодо авторських прав на твори музиканта.

Через ганебну поведінку керівництва ТОВ «Мун рекордс», власником якого є Андрій Пасічник, Ольга Кузьменко звернулася до небайдужих та до президента Володимира Зеленського, який особисто знав та працював із Андрієм.

«Шановний Володимире Олександровичу, прошу допомоги та підтримати у боротьбі за чесні права, які належали моєму синові. Ви, як ніхто, знаєте що таке інтелектуальна власність, і як важко захиститися від усіх тих, хто хоче поживитися на чужій праці», – звертається жінка.

За її словами, каламутить воду Андрій Пасічник в YouTube-каналі гурту. Так, почали з’являтися скарги про порушення авторських прав на деякі відеокліпи Кузьми. Через це канал може бути заблокованим без права його відновлення, зауважує пані Ольга.

Щоб реалізувати задумане, очільник студії вдався до ницого вчинку. Він використав колишніх учасників гурту, які, у свою чергу, передали ліцензії йому на деякі твори.

«Задумайтесь і зупиніться, якщо маєте хоч якусь повагу до Кузьми!» – додала мати загиблого музиканта.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув у ДТП шість років тому. Посмертно отримав відзнаку «Герой України».

Раніше стало відомо, коли планують показ фільму, знятого за книгою Андрія Кузьменка «Я, «Побєда» і Берлін».