Музикант записав пісню про Кличка, мер жартівливо відповів (відео)

Зазначимо, що користувачі Facebook оцінили як сам кліп Марунича, так і відповідь Кличка

У п’ятницю, 25 червня, мер Києва Віталій Кличко відреагував на відеокліп «Я стану мером», який напередодні записав український блогер та музикант Іван Марунич та виклав відео в соцмережі Facebook.

У ролику Марунич катається автівкою вулицями міста та співає про роботу мера, натякаючи на Кличка. Він зауважив, що також проводив би щоденні пресбрифінги та інформував киян про ситуацію в місті та плани міської влади.

Також музикант зазначив у кліпі, що якщо він стане міським головою, то його цитуватимуть так само, як і Віталія Кличка.

У ролику Марунич іронічно похизувався, що колись запустить потяги Інтерсіті на Троєщину, а також зазначив, що Кличко любить кататися вулицями столиці на велосипеді.

Мер Києва оцінив кліп та записав у відповідь Маруничу короткий вірш.

«Навіщо тобі ці безсонні ночі, кожен постійно щось від тебе хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись, – музикою краще займатись», – відреагував Кличко.

Зазначимо, що користувачі Facebook оцінили як сам кліп Марунича, так і відповідь Кличка. У коментарях вони писали «клас», «вогонь» та «молодець» меру Києва, а блогеру дякували за гарний настрій.