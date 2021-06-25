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    Музикант записав пісню про Кличка, мер жартівливо відповів (відео)

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    Марунич їздить автівкою вулицями міста та співає про роботу мера - Музикант записав пісню про Кличка, мер жартівливо відповів (відео)
    Марунич їздить автівкою вулицями міста та співає про роботу мера
    Скріншот фото: відео Івана Марунича

    Зазначимо, що користувачі Facebook оцінили як сам кліп Марунича, так і відповідь Кличка

    У п’ятницю, 25 червня, мер Києва Віталій Кличко відреагував на відеокліп «Я стану мером», який напередодні записав український блогер та музикант Іван Марунич та виклав відео в соцмережі Facebook.

    У ролику Марунич катається автівкою вулицями міста та співає про роботу мера, натякаючи на Кличка. Він зауважив, що також проводив би щоденні пресбрифінги та інформував киян про ситуацію в місті та плани міської влади.

    Також музикант зазначив у кліпі, що якщо він стане міським головою, то його цитуватимуть так само, як і Віталія Кличка.

    У ролику Марунич іронічно похизувався, що колись запустить потяги Інтерсіті на Троєщину, а також зазначив, що Кличко любить кататися вулицями столиці на велосипеді.

    Мер Києва оцінив кліп та записав у відповідь Маруничу короткий вірш.

    «Навіщо тобі ці безсонні ночі, кожен постійно щось від тебе хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись, – музикою краще займатись», – відреагував Кличко.

    Зазначимо, що користувачі Facebook оцінили як сам кліп Марунича, так і відповідь Кличка. У коментарях вони писали «клас», «вогонь» та «молодець» меру Києва, а блогеру дякували за гарний настрій.

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    Теги: Віталій Кличко Київ музика мер фестиваль Facebook
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    Музикант записав пісню про Кличка, мер жартівливо відповів (відео)