Звірства росіян в Україні. Легендарна слідча розповіла, як уникнути фатальних помилок

В Україні треба створити окремий прокурорський жіночий батальйон для допиту потерпілих українок, вважає Галина Климович

Старша слідча Генпрокуратури України з особливо важливих справ у 2003-2010 роках Галина Климович висловила занепокоєння щодо документування злочинів російських військових. Про це вона зазначила під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Жоден злочин не повинен бути поза обліком. Жоден кат не повинен уникнути відповідальності. Нині багато органів та установ займаються фіксуванням злочинів росіян. Окрім українських правоохоронців, задіяно й міжнародні інстанції. Це все добре, але, щоб не вийшло, як у прислів’ї, сім мамок, а дитя ненагодоване і не доглянуте. Є дуже великий страх, що усе це може розпорошитися через неналежну організацію роботи», – наголосила ексслідча.

Як приклад, Галина Климович навела розслідування «справ Майдану», де протягом восьми років суспільство так і не одержало відповідей на ключові питання. За її словами, причина цьому – неналежна робота українських правоохоронців.

На думку колишньої старшої слідчої генпрокуратури, необхідно активізувати роботу у питанні фіксації воєнних злочинів Росії. Попри те, що Офіс генпрокурора створив окрему платформу для такої категорії злочинів https://warcrimes.gov.ua/ – вона збудована на принципі добровільності.

«Якщо заявник хоче, він дає про себе відомості. Не хоче чи не може – не дає. Водночас усі ці злочини повинні розслідуватися. Більше того завантажені відомості (на платформу – «Главком») ще не є доказами, їх потрібно легалізовувати. Є таке поняття як допустимість доказів. Усі докази мають бути отриманні законним шляхом повноважною особою. Значить, усе, що буде накидано на цю платформу, повинно оброблятися слідчими», – пояснила Галина Климович.

Окремо відома слідча пропонує створити окремий прокурорський жіночий батальйон для допиту потерпілих українок, котрі пережили ґвалтування та знущання з боку російських солдат.

«Навіть у мирних час ці злочини залишалися «у сірій зоні», оскільки жінка не була готова пройти через приниження, знову пережити ці страхіття (під час допитів – «Главком»). Тим паче, коли її допитували слідчі-чоловіки», – заначила Климович.

«Я би вирила котлован під кожним із них (російських солдатів – «Главком») і упакувала б доказами так, щоб до сьомого покоління більше нікому з них не хотілося чинити подібних злочинів», – заявила вона.

Також ексслідча звернулася до генпрокурки Ірини Венедіктової та президента Володимира Зеленського з проханням доукомплектувати органи прокуратури фахівцями, яких раніше звільнили, а ті поновилися на посади через суди, однак де-факто не працюють.

Нагадаємо, що в Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що зараз російські окупанти взяли до свого «арсеналу» зґвалтування як знаряддя війни. Дипломатка нагадала, що зґвалтування є воєнним злочином.

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