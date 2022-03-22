З початку війни Україна задокументувала 2275 злочинів російської агресії – офіс генпрокурора

Харків після обстрілів військ РФ, одна з будівель університету імені Каразіна, 2 березня 2022 року

Від рук окупантів загинуло 117 дітей

Офіс генерального прокурора України документує злочини окупантів, вчинені під час вторгнення російських військ до нашої країни. Такі дані щоденно оновлюються на сайті правоохоронного відомства.

Станом на 22 березня зареєстровано 2275 злочинів агресії та воєнної агресії. Також зафіксовано 1446 злочинів проти національної безпеки.

Дані офісу генпрокурора

Кримінальні провадження відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни»), ст. 110 Кримінального кодексу («Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України»), ст. 111 Кримінального кодексу («Державна зрада»), ст. 113 Кримінального кодексу («Диверсія»).

Всього від російської агресії загинуло 117 дітей, ще поранено – 155 дітей.

Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.