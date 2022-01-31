«Метро не вистачить»: в якому стані бомбосховища Харкова (відео)

Багато приміщень вже непридатні для прийому людей

Під час загострення війни влада почала перевіряти бомбосховища міста

Журналісти перевірили який вигляд мають харківські бомбосховища, чи підготовлені вони до можливої атаки російської армії та чи знають харків’яни, що робити у разі обстрілу.

Як повідомляє Радіо Свобода, у Харкові, який може стати мішенню Росії у разі повномасштабного вторгнення, є понад чотири тисячі найпростіших укриттів для населення у житлових будинках. Під час загострення ситуації на українсько-російському кордоні міська влада почала перевіряти і розчищати ці бомбосховища.

Однак громадські активісти кажуть: багато приміщень досі непридатні навіть для кількагодинного перебування під час обстрілів. Більшість сховищ будувалися ще у радянські часи, а зараз або захаращені, або використовуються не за призначенням. Деякі підвальні приміщення були продані або здаються приватним компаніям.

«Не зважаючи, що у Харкові є метро, самих бомбосховищ не вистачає», – розповіла місцева активістка, Марина Ніколаєва.

Натомість у харківській мерії кажуть: всі сховища міста, якщо врахувати підземні паркінги та метрополітен, можуть вмістити 1,5 мільйона людей. Це майже все населення Харкова.

Відзначимо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада столиці України має «чіткий план» дій на випадок вторгнення Росії та назвав основним бомбосховищем у столиці Київський метрополітен.

Нагадаємо, киянами розповіли, де можна перечекати обстріл ворога у разі його нападу на місто.

До слова, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я. Про це повідомив генерал-лейтенант, ексзаступник голови Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.