Радбез ООН зібрався на засідання щодо України: хто був проти
Проти засідання ради нацбезпеки виступили Росія та Китай
Засідання Ради безпеки ООН, скликане на прохання України розпочалося у Нью-Йорку 31 січня. Учасники засідання проголосували за затвердження порядку денного.
Попри протести представника Росії у Раді безпеки ООН, більшість членів Ради безпеки проголосували за проведення засідання в справах напруженості на українсько-російському кордоні.
Отже, за проведення засідання проголосували 10 учасників засідання, двоє проти, троє утрималися. Проти проголосували Росія та Китай. До участі у засідання запрошено делегації України, Польщі, Литви та Білорусі.
Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.
Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».
До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.
Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.