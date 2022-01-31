Радбез ООН зібрався на засідання щодо України: хто був проти

Проти засідання ради нацбезпеки виступили Росія та Китай

Засідання Ради безпеки ООН, скликане на прохання України розпочалося у Нью-Йорку 31 січня. Учасники засідання проголосували за затвердження порядку денного.

Попри протести представника Росії у Раді безпеки ООН, більшість членів Ради безпеки проголосували за проведення засідання в справах напруженості на українсько-російському кордоні.

Отже, за проведення засідання проголосували 10 учасників засідання, двоє проти, троє утрималися. Проти проголосували Росія та Китай. До участі у засідання запрошено делегації України, Польщі, Литви та Білорусі.

Зазначимо, проведення засідання ініціювали США, проте Росія виступала проти. У зв’язку з цим було проведено процедурне голосування. Для ухвалення рішення на користь проведення засідання мали висловитися щонайменше дев’ять членів Ради безпеки (загалом їх 15). Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь пояснив, що Китай підтримав Росію, бо хоче уникнути «підливання бензину» у протистояння. «Ми проголосуємо проти [проведення засідання]. Чого ми хочемо – це тихої дипломатії», – сказав він перед засіданням. Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що дії Росії проти України є викликом всій Європі. Вона закликала Росію обрати шлях дипломатії, а не війни. «Росія сьогодні не лише загрожує Україні, вона загрожує Європі. Вона загрожує міжнародному порядку, який цей орган (Рада безпеки – ред.) має захищати. Якщо цей порядок за щось і виступає, він виступає за принцип, що одна країна не може перемальовувати кордони іншої силою, або примусити народ іншої країни жити під владою, яку він не обирав», – заявила Томас-Грінфілд. Томас-Грінфілд заявила, що США сподіваються на дипломатичне розв’язання конфлікту, але також заявила, що міжнародна спільнота не може просто очікувати яким буде розв’язання. «Якщо Росія ще більше вторгнеться в Україну, ніхто з нас не зможе сказати, що не передбачали цього. І наслідки будуть жахливими», – заявила американська дипломатка. У неділю постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв’ю ЗМІ зазначила, що засідання Ради Безпеки – «це ще одна можливість знайти дипломатичний вихід для росіян».

Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.