«Непереможна Україна»: Білик, Зібров та інші зірки записали пісню про перемогу у війні

Кожен на своєму місці робить свій внесок у Перемогу України над злом – наголосили автори пісні

Українські виконавці разом випустили патріотичну пісню «Непереможна Україна».

Зокрема, до виконання пісні долучилися Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Дмитро і Назарій Яремчуки, Ольга Сумська, Іво Бобул, Гарік Кричевський та Віктор Павлік.

«У кожного українця болить душа за те, що ворог зробив у рідному нашому домі – Україні. Це невгамовний біль, який не зупиниться ніколи у цьому житті. І не співається нині, але плаче Піснею серце... Ми об'єдналися зі своєю пісенною зброєю-словом, думкою, ділом, аби виразити у цій пісні біль України та водночас надію і віру в Перемогу. Хочемо низько вклонитися і подякувати всім, хто віддав життя за Україну, нашим мужнім ЗСУ, теробороні, волонтерам, медикам, пожежникам, усім українцям, які кожен на своєму місці роблять свій внесок у Перемогу України над злом! Нехай ця Пісня як молитва із молитвами кожного українця долине до Бога і благословить весь український народ!», – йдеться в коментарі до відео.