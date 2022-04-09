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    «Непереможна Україна»: Білик, Зібров та інші зірки записали пісню про перемогу у війні

    Нехай ця Пісня як молитва із молитвами кожного українця долине до Бога і благословить весь український народ! - «Непереможна Україна»: Білик, Зібров та інші зірки записали пісню про перемогу у війні
    Нехай ця Пісня як молитва із молитвами кожного українця долине до Бога і благословить весь український народ!

    Кожен на своєму місці робить свій внесок у Перемогу України над злом – наголосили автори пісні

    Українські виконавці разом випустили патріотичну пісню «Непереможна Україна».

    Зокрема, до виконання пісні долучилися Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Дмитро і Назарій Яремчуки, Ольга Сумська, Іво Бобул, Гарік Кричевський та Віктор Павлік.

    «У кожного українця болить душа за те, що ворог зробив у рідному нашому домі – Україні. Це невгамовний біль, який не зупиниться ніколи у цьому житті. І не співається нині, але плаче Піснею серце... Ми об'єдналися зі своєю пісенною зброєю-словом, думкою, ділом, аби виразити у цій пісні біль України та водночас надію і віру в Перемогу. Хочемо низько вклонитися і подякувати всім, хто віддав життя за Україну, нашим мужнім ЗСУ, теробороні, волонтерам, медикам, пожежникам, усім українцям, які кожен на своєму місці роблять свій внесок у Перемогу України над злом! Нехай ця Пісня як молитва із молитвами кожного українця долине до Бога і благословить весь український народ!», – йдеться в коментарі до відео.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Ірина Білик Україна Іво Бобул окупація Павло Зібров пісня #stoprussia
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    «Непереможна Україна»: Білик, Зібров та інші зірки записали пісню про перемогу у війні