Мінінфраструктури вважає недостатніми нові транспортні санкції ЄС щодо Росії та Білорусі

В Мінінфраструктури наголосили, що економічні наслідки санкцій мають бути співмірними втратам, які завдала Росія

Запроваджені Єврокомісією нові санкції щодо агресора, відповідно до яких увесь зареєстрований у Росії та Білорусі вантажний транспорт зобов'язаний залишити територію Євросоюзу до 16 квітня, є недостатніми. Про це заявили у Міністерстві інфраструктури України.

«Ці рішення вдарять по економіці окупанта. Однак залишається низка винятків, які створюють можливості для обходу санкції», – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У рішенні Єврокомісії зазначено, що країни-члени ЄС можуть на власний розсуд дозволити підприємствами Росії та Білорусі транспортування окремих категорій вантажів, зокрема природного газу та нафти, включно з продуктами нафтопереробки, а також деяких видів металів та залізної руди; фармацевтичної, медичної, сільськогосподарської та харчової продукції, включно з пшеницею та добривами; гуманітарних вантажів; культурних цінностей, наданих у тимчасове користування.

В МІУ наголосили, що економічні наслідки санкцій мають бути співмірними втратам, які завдала Росія українським та європейським споживачам внаслідок знищеної інфраструктури – тисяч кілометрів доріг, залізничних станцій, аеропортів та заблокованих морських портів.

У відомстві зазначили, що низка країн ЄС, які займають нейтральну позицію та утримуються від прямого звинувачення Росії у війні проти України, ймовірно скористаються цими винятками та знову дозволять агресору заробляти на європейських ринках, щоб продовжувати свої злочини на території України.

Вказані винятки, переконані в МІУ, залишають відкритою можливість для великого бізнесу в ЄС повернутися до звичних економічних зв’язків з Росією.

«Причиною п'ятого пакета санкцій Єврокомісії стало засудження воєнних злочинів Росії, зокрема масових вбивств цивільних українців у Бучі та інших населених пунктах. Зважаючи на це, незрозуміла доцільність таких напівзаходів, які залишають величезний простір для обходу санкцій. Така позиція партнерів не виглядає послідовною та логічною», – підкреслили в МІУ.

Як відомо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, перевищує 560 мільярдів доларів.