«Милий» хижак: українські полярники зустріли небезпечну тварину (відео)

Довжина морського леопарда становить 3-4 метри, а вага 300-400 кг

«Дивіться, якого красунчика нещодавно зустріли наші полярники під час морського виїзду! Це – морський леопард, один з представників родини Тюленевих, що зустрічаються в районі нашої станції. Побачивши дослідників з камерами, він навіть трохи попозував для них й показав свою фірмову «усмішку», − повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Науковці кажуть, що хоч зовні леопард може здатися досить милим, довіряти його «усмішці» не варто: ця тварина є одним з головних хижаків Антарктики! На відміну від родичів, зокрема тюленів Уедделла чи крабоїдів, він смакує не лише крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями. А таку назву отримав через свою хижість та характерні плями на тілі.

Довжина леопарда становить 3-4 метри, а вага 300-400 кг. Завдяки формі тіла та видовженим переднім кінцівкам він дуже швидко плаває у воді, розвиваючи швидкість до 40 км на годину.

Якраз з кінця антарктичного літа (а в Південній півкулі зараз літо) леопардів можна дедалі частіше зустріти поблизу нашого острова. Здогадаєтесь чому?

«Як ми багато разів розповідали, з антарктичної весни до осені околиці «Вернадського» стають «пологовим будинком» та «дитсадком» для Субантарктичних пінгвінів. Тут народжуються, ростуть на вчаться самостійному життю маленькі. Саме на них поблизу берегів очікує морський леопард, адже вполювати у воді недосвідчене пташеня набагато простіше, ніж дорослу тварину», − розповіли полярники.

Нагадаємо, раніше українські полярники показали дитинчат пінгвінів.

Як відомо, у серпні 2021 року Україна купила британський криголам James Clark Ross.

У жовтні 2021 цей криголам прибув до Одеси і йому дали нову назву – «Ноосфера». Директор Національного антарктичного наукового центру розповідав, що криголам купили за $5 млн, хоча початкова ціна становила $10 млн.

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