В Антарктиді рекордно потепліло (фото)

Температурний рекорд +12,7° зафіксовано на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді

В Антарктиді на українській станції «Академік Вернадський» зафіксували температурний рекорд. Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook, температура піднялася до плюс 12,7 градуса за Цельсієм.

Аномальне потепління було відзначено й інших антарктичних станціях на острові Кінг-Джордж, розташованому на північ від «Вернадського».

Вчені пов'язують підвищення температури з явищем «атмосферної річки» – це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, що швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків до Антарктиди. Явище посилилося завдяки ефекту «гірського фена» – так називають теплий вітер з гір.

«Ефект «гірського фену» – це сильний теплий вітер з гір. У той час, коли на нашій станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока – 27,9 м/c. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається). Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься», – йдеться у повідомленні.

Попередній рекорд було зафіксовано 1985 року – тоді температура піднялася до 11,7 градуса за Цельсієм.

Вчені відзначили, що такі температурні рекорди насторожують, оскільки є одним із свідчень зміни клімату.а нашій станції був зафіксований інший рекорд – висота снігового покриву сягнула 3 м.

Нагадаємо, нещодавно біля української полярної станції випало 2,6 метра снігу.