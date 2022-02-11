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    В Антарктиді рекордно потепліло (фото)

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    +12,7 С&deg; в Антарктиді &ndash; новий температурний рекорд на станції &laquo;Академік Вернадський&raquo; - В Антарктиді рекордно потепліло (фото)
    +12,7 С° в Антарктиді – новий температурний рекорд на станції «Академік Вернадський»
    фото: Андрій Зотов та Анна Соіна

    Температурний рекорд +12,7° зафіксовано на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді

    В Антарктиді на українській станції «Академік Вернадський» зафіксували температурний рекорд. Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook, температура піднялася до плюс 12,7 градуса за Цельсієм.

    Аномальне потепління було відзначено й інших антарктичних станціях на острові Кінг-Джордж, розташованому на північ від «Вернадського».

    Вчені пов'язують підвищення температури з явищем «атмосферної річки» – це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, що швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків до Антарктиди. Явище посилилося завдяки ефекту «гірського фена» – так називають теплий вітер з гір.

    «Ефект «гірського фену» – це сильний теплий вітер з гір. У той час, коли на нашій станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока – 27,9 м/c. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається). Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься», – йдеться у повідомленні.

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    В Антарктиді рекордно потепліло (фото)
    В Антарктиді рекордно потепліло (фото)
    В Антарктиді рекордно потепліло (фото)
    В Антарктиді рекордно потепліло (фото)
    фото: Андрій Зотов та Анна Соіна

    Попередній рекорд було зафіксовано 1985 року – тоді температура піднялася до 11,7 градуса за Цельсієм.

    Вчені відзначили, що такі температурні рекорди насторожують, оскільки є одним із свідчень зміни клімату.а нашій станції був зафіксований інший рекорд – висота снігового покриву сягнула 3 м.

    Нагадаємо, нещодавно біля української полярної станції випало 2,6 метра снігу.

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    Теги: Антарктида рекорд повітря
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    В Антарктиді рекордно потепліло (фото)