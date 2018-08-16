На Гоголівській у Києві потік води закинув одну автівку на іншу



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Фото: Київ оперативний Інцидент на Гоголівській із двома автівками

Негода в Києві наробила лиха

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу. На приїжджій частині утворилася величезна калюжа глибиною до 40 сантиметрів. Про це повідомив Владислав Антонов у Facebook.

За його словами, постраждали Opel и Volkswagen. Примітно, що поряд із калюжею знаходиться колектор, але його повністю затопило. Цей колектор глибиною 10 метрів, діаметром два метри.

Тротуар забруднений шаром нанесеної грязюки, по ньому рухаються автівки замість затопленої проїжджої частини.

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Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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