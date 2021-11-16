Обов’язковий техогляд і тотальний контроль: що чекає на водіїв наступного року

Наступного року життя українських водіїв стане ще веселішим – на дорогах з’являться «розумні» камери, а до обов’язків повернеться технічний огляд автомобілів

Ще ніколи життя українських водіїв не було таким «веселим», як за часів президентства Володимира Зеленського. Навіть Віктор Янукович так не «розважався» із затягуванням гайок.

Власне, як би це кумедно не звучало, але у питаннях регулювання дорожнього руху президент-втікач був дуже демократичним. Достатньо хоча б згадати скасування технічного огляд або відмову від довіреностей на право керування чужим автомобілем. Це відбулося у 2021 році. І суттєво спростило життя водіям.

Але, схоже, просте життя закінчилося. На дорогах з’являється все більше камер, штрафи за порушення правил дорожнього руху збільшили у декілька разів, а у злісних порушників взагалі почали конфісковувати автомобілі. Про всі ці нововведення «Главком» дуже детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Проте на цьому влада зупинятися не збирається. Вже у 2022 році на водіїв чекає тотальний контроль. І це зовсім не перебільшення, адже автомобілістів чекають наступні нововведення:

повернення обов’язкового техогляду;

нові «розумні» камери, які фіксуватимуть не тільки перевищення швидкості;

нові комплекси, які зможуть розпізнавати обличчя водіїв;

можливе довічне вилучення водійського посвідчення.

А тепер давайте розберемо кожен пункт докладно.

Повернення обов’язкового техогляду

Повернутися обов’язковий технічний огляд має не пізніше вересня 2022 року. Тобто, в українських водіїв лишилося менше року «вільного» життя.

Зараз розробкою проєкту закону про техогляд активно займається Міністерство інфраструктури. Не все йде гладко. Але час у міністерства ще є. Та й коли законопроєкт буде готовий для подання у Верховну Раду прийняти його можуть дуже швидко. Тож, сумніватися у тому, що в Україні вже протягом року запровадять обов’язковий техогляд, немає причин.

Обов’язковий технічний огляд зобов’язані будуть проходити власники легкових та вантажних автомобілів, а також власники причепів.

Скоріш за все, технічний огляд треба буде проходити через чотири роки після першої реєстрації нового автомобіля, а потім кожні два роки.

Наприклад, один із законопроєктів передбачає черговість для авто залежно від року випуску. Транспортні засоби, зареєстровані у непарному році, мають пройти техогляд у 2023 році, а зареєстровані у парному або з останньою цифрою «нуль» – у 2024 році.

На всі найважливіші питання, пов’язані з поверненням обов’язкового техогляду, «Главком» відповідав у матеріалі за цим посиланням.

Нові «розумні» камери

Якщо зараз камери на дорогах фіксують виключно перевищення швидкості, то найближчим часом вони навчаться розпізнавати й інші порушення правил дорожнього руху. Про що повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Вже наступного року поліція почне тестувати нові комплекси автоматичної фіксації порушень. Вони розрізнятимуть дорожню розмітку та сигнали світлофору. А це дасть їм можливість визначати порушників, які:

проїжджають на червоне світло;

люблять їздити смугою громадського транспорту;

виїжджають на зустрічну смугу там, де цього робити не можна.

Перші тестові комплекси з новими функціями запрацюють до квітня 2022 року. А Білошицький закликав українців долучитися до їх встановлення.

«Закликаю громади долучатися до цього процесу та розвитку системи автофіксації та звертатися з пропозиціями про встановлення камер автоматичної фіксації», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Розпізнання облич водіїв

Встановленням «розумних» камер справа у 2022 році не обмежиться. На дорогах також мають з’явитися високотехнологічні комплекси, які вміють розпізнавати обличчя.

Точної дати, коли ці комплекси з’являться на дорогах, поки немає. Але необхідне для цього обладнання вже замовили. Про це свідчать дані про державні закупівлі на сайті «Прозорро». МВС має отримати обладнання вже до кінця 2021 року.

Довічне вилучення водійських прав

Поки що це лише ініціатива. Але вона має всі шанси стати реальністю. Адже її автор – це народна депутатка Юлія Світлична, яка вже зареєструвала у Верховній Раді відповідний проєкт закону.

На думку Світличної, необхідність прийняття закону «зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною».

Депутатка пропонує прописати у кодексі про адміністративні правопорушення можливість довічного позбавлення права керувати автомобілем «за систематичне порушення порядку користування цим правом».

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація цього закону дозволить забезпечити дотримання вимог правил дорожнього руху та знизить смертність на дорогах України.

Власне, в уряді вже почали боротися з порушниками правил дорожнього руху своїми методами. У них почали конфісковувати автомобілі.

Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників.

Причиною такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників стали резонансні ДТП у Харкові, де, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину.

Першим конфіскованим автомобілем став люксовий Mercedes. А незабаром черга дійшла і до не менш дорогої спортивної Audi.