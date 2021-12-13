Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій «летів» на Infinity 180 км/год

Усе, що залишилося від Infinity після ДТП у Харкові

Дані були встановлені під час експертизи Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС

Автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, під час ДТП у Харкові рухався зі швидкістю в 180 км/год. Про це в «РБК-Україна» розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, дані були встановлені під час експертизи Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

«Результати автотехнічної експертизи встановили, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій Infinity рухався зі швидкістю 180 км/год», – повідомив прокурор.

Раніше з'явилися результати психіатричної експертизи 16-річного водія.

Нагадаємо, імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський, якого суд відправив за ґрати на два місяці без права на заставу, на засіданні відмовився від коментарів щодо аварії, однак на камеру зізнався журналістам, що за кермом Infiniti був саме він.

Він говорив, що нібито намагався гальмувати, однак у автомобіля відмовили гальма.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо згодом, мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки.