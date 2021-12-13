Резонансна ДТП у Луцьку: 16-річному водію оголосили про підозру

Підлітку загрожує позбавлення волі строком до восьми років

Правоохоронці оголосили про підозру неповнолітньому водію, який 12 грудня збив на пішохідному переході пʼятьох людей, коли намагався втекти від патрульної поліції.Про це інформує пресслужба МВС.

За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Наразі неповнолітній ймовірний винуватець аварії перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Незабаром йому оберуть запобіжний захід.

Відомо, що водій і його пасажири навчаються на першому курсі Луцького вищого професійного училища. Підлітку загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, 12 грудня тікаючи від екіпажу патрульних, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей. У реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її п'ятирічний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи.

Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.

Втечу від поліції підлітки знімали на відео і встигали публікувати в мережі.

Нагадаємо, 26 жовтня у Харкові сталася резонансна ДТП. Автомобіль Infiniti виїхав на червоне світло та протаранив Chevrolet. Загинув 58-річний водій Chevrolet, госпіталізовано трьох пасажирів Infiniti. За кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський. Шістнадцятирічного підозрюваного у смертельній аварії в Харкові експертиза визнала осудним – Микола Харківський міг та може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський, якого суд відправив за ґрати на два місяці без права на заставу, на засіданні відмовився від коментарів щодо аварії, однак на камеру зізнався журналістам, що за кермом Infiniti був саме він.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо згодом, мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки.