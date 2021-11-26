Водій, якого спіймали нетверезим, виграв суд у поліції

Алкотестер іноді не може довести сп'яніння водія

Суд виправдав водія, який був напідпитку, коли його зупинила поліція

Київський апеляційний суд у справі №754/13995/21 виправдав водія, у крові якого був підвищений вміст алкоголю, що засвідчив прилад Drager Alcotest 6820, повідомляє видання Today.ua.

У серпні 2021 року в Києві патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-2106. Прилад Drager показав, що у крові водія перевищено рівень алкоголю – 0,22 проміле (кількість алкоголю у крові водія не може перевищувати 0,2 проміле).

Водія оштрафували на 17 тис. грн і позбавили посвідчення водія на один рік. Він із покаранням не погодився та оскаржив його в суді. Справа зрештою потрапила до Київського апеляційного суду, який став на бік водія і ухвалив штраф скасувати.

Апеляційний суд виходив з того, що прилад Drager Alcotest 6820, згідно з технічними характеристиками, має допустимі похибки. Зокрема, межі допустимої норми похибки у робочих умовах (від -5℃ до +50℃) становлять близько 0,4%.

Згідно з тестом на стан сп'яніння, що міститься в матеріалах справи, температура повітря була +28°C, тому прилад міг зробити похибку у 0,05 проміле.

На переконання апеляційного суду, результат огляду 0,22 проміле не може свідчити про перебування водія у стані алкогольного сп'яніння, оскільки такий перебуває в межах похибки, і не тягне за собою притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що в Україні пропонують посилити відповідальність водіїв за аварії з постраждалими та загиблими. У Верховній Раді зареєстровано декілька законопроєктів, які передбачають позбавлення волі до 15 років водіїв, що стали винуватцями смертельних ДТП.

Детально про ініціативи депутатів «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Що чекає на водіїв у 2022 році

Також вже у 2022 році на водіїв чекає тотальний контроль. І це зовсім не перебільшення, адже автомобілістів чекають наступні нововведення:

повернення обов’язкового техогляду;

нові «розумні» камери, які фіксуватимуть не тільки перевищення швидкості;

нові комплекси, які зможуть розпізнавати обличчя водіїв;

можливе довічне вилучення водійського посвідчення.

Детально про всі ці нововведення «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Інші зміни для водіїв

Ще одне нововведення для водіїв – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.