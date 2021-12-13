«Поліція суворо каратиме водіїв». Голова МВС розповів, на кого полюватимуть патрульні

На водіїв, які їздять на «лисих» покришках, чекають «суворі покарання». Поліція може забрати права на пів року

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що поліція «»суворо каратиме» водіїв, які їздять на «лисій гумі». Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на «лисій гумі», або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки», – зазначив Монастирський.

Міністр також пообіцяв зміни у законодавстві.

«У цьому місяці за моєю ініціативою у Верховну Раду України буде внесено законопроекти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху», – повідомив глава МВС.

Які покарання передбачені за «лису» гуму

Правила дорожнього руху забороняють експлуатацію транспортного засобу, якщо висота протектора менше:

1,6 мм – на автомобілях вагою до 3,5 тонни;

1 мм – на автомобілях вагою понад 3,5 тонни;

2 мм – автобусах;

0,8 – мотоциклах та мопедах.

Якщо висота протектора шин нижче дозволеного, інспектор має право винести штраф у розмірі 340 грн.

При цьому інспектор може тимчасово затримати автомобіль до заміни шин з належною висотою протектора. Якщо таке порушення вчинено повторно протягом року, то водія може бути позбавлено права керування на строк від трьох до шести місяців.

Інші зміни для водіїв

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд для всіх без виключення легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

Детально про всі зміни, які чекають на водіїв наступного року, ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.