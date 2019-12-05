Глава МЗС Угорщини звинуватив українські спецслужби в тиску на угорську громаду



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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорський міністр сказав, що права етнічних угорців на Закарпатті були «серйозно порушені за попереднього президента»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна шляхом використання спецслужб посилила тиск на громадян угорського походження.

Про це Сійярто сказав на саміті НАТО в Лондоні, пише Hirado.

Угорський міністр сказав, що права етнічних угорців на Закарпатті були «серйозно порушені за попереднього президента», а також що «віднедавна тиск на них посилився з боку українських спецслужб».

Сійярто також вкотре розкритикував український закон про освіту, заявивши, что Угорщина не ветуватиме зближення України з НАТО тоді, коли угорцям Закарпаття «повернуть права», які, на думку угорського міністра, вони втратили після впровадження закону.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами.

Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.