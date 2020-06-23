На Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село
Підтоплено житлові будинки, школа, ветеринарний пункт, магазини
На Львівщині через сильні опади розлилась річка Тур’янка, внаслідок чого сталося підтоплення кількох десятків житлових будинків у Стрийському районі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області.
«23 червня о 01:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що внаслідок ускладнення погодних умов, що супроводжувались сильними дощами, в с. Зарічне Стрийського району, внаслідок наповнення паводковими водами розлилась річка Турянка. Підтоплено близько 100 житлових будинків, 105 господарсько-нежитлових споруд, недіюча школа, ветеринарний пункт, 2 продуктові магазини, клуб-бібліотека», – йдеться у повідомленні.
Пожежно-рятувальними відділеннями організовано 2 рятувальні групи для проведення пошуку та рятування людей. За допомогою човнів та рятувальних жилетів врятовано 3 особи, з них 1 звернулась за медичною допомогою (стан шоку).
Висота підтоплення становить від 0,7 м до 1 м. станом на 06:00 рівень води в житлових будинках знизився до 15 см.
На в’їзді в с. Зарічне стався перелив р. Свіча через дорогу, протяжністю 25 м. Проїзд до населеного пункту наявний.
Нагадаємо, у Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби дамбу. Вода може затопити два населених пункти. Місцеві жителі публікують відео нестримної стихії. Також буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.