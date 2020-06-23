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    Черемош розбушувався. Вражаюче відео стихії на Західній Україні

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    Річка Черемош вийшла з берегів та прорвала вже дві дамби&nbsp; - Черемош розбушувався. Вражаюче відео стихії на Західній Україні
    Річка Черемош вийшла з берегів та прорвала вже дві дамби 

    Буковинці кажуть: якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа

    У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби дамбу. Вода може затопити два населених пункти. Місцеві жителі публікують відео нестримної стихії. Також буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі. 

    Як повідомляє ДСНС, в результаті підйому рівня води в річці Черемош сталося руйнування тіла дамби № 5 і №21, існує загроза підтоплення частини міста Вижниця.

    «У місті Вижниця в результаті підйому рівня води в річці Черемош сталося руйнування тіла дамби № 21 А, знесено габіони і триває розмивання грунту. Існує загроза підтоплення промислової частини міста», - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС у понеділок увечері.

    Силами ДСНС у взаємодії зі службою водного господарства проводяться заходи зі зміцнення берега і відведення води.

    Поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    «Вода пішла в водовідвідний канал і частково сталося підтоплення лісосмуги і сільгоспугідь на загальній площі понад 10 га. Місцеве населення (с. Банилів - 75 осіб, і с. Слобода-Банилів - 295 осіб) про загрозу підтоплення проінформовані. Визначено транспорт для евакуації населення і місця його безпечного тимчасового розміщення», - підсумували в ДСНС.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео)

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