Штормове попередження на Прикарпатті: синоптики обіцяють надзвичайно сильні дощі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Метеорологи говорять про ІІІ рівень небезпечності, червоний

Сильні зливи очікуються до кінця доби 23 червня в Івано-Франківській та Чернівецькій областях

Український Гідрометцентр попереджає, що до кінця доби 23 червня в Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються надзвичайно сильні дощі. Про це повідомляє ДСНС.

Метеорологи говорять про ІІІ рівень небезпечності, червоний.

Також 23 червня в Україні грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у західних, вдень місцями у північних та Вінницькій областях значні дощі.

23 червня у Києві грози, у Київській області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

24 червня в Україні, крім сходу, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у більшості західних областей значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

24 червня у Києві грози, у Київській області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

Нагадаємо, у Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).