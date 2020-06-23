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    Події в Україні

    Штормове попередження на Прикарпатті: синоптики обіцяють надзвичайно сильні дощі

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    Метеорологи говорять про ІІІ рівень небезпечності, червоний - Штормове попередження на Прикарпатті: синоптики обіцяють надзвичайно сильні дощі
    Метеорологи говорять про ІІІ рівень небезпечності, червоний

    Сильні зливи очікуються до кінця доби 23 червня в Івано-Франківській та Чернівецькій областях

    Український Гідрометцентр попереджає, що до кінця доби 23 червня в Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються надзвичайно сильні дощі. Про це повідомляє ДСНС.

    Метеорологи говорять про ІІІ рівень небезпечності, червоний.

    Також 23 червня в Україні грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у західних, вдень місцями у північних та Вінницькій областях значні дощі.

    23 червня у Києві грози, у Київській області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    24 червня в Україні, крім сходу, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у більшості західних областей значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

    24 червня у Києві грози, у Київській області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    Нагадаємо, у Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

    Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).

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