Вибух у Києві: експертиза визначить, які секції будинку непридатні для проживання



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Розбір завалів будинку, де стався вибух Фото: ДСНС

Обстеження планують завершити до кінця вівторка

До кінця дня, 23 червня, буде завершено експертизу, за результатами якої буде визначено, які із секцій будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, у Києві, де 21 червня стався вибух, остаточно непридатні для проживання. Про це заявив заступник голови Київської державної міської адміністрації Петро Пантелеєв.

«Насамперед будівлю буде взято під цілодобову охорону, щоб не допустити можливого мародерства... Вже розпочалося обстеження, яке ми плануємо завершити до кінця доби - обстеження стану п'ятої секції постраждалої будівлі (шоста була зруйнована вибухом. – Ред.) та будівлі на вул. Григоренка, 41. Попередньо ми можемо говорити, що їхній стан задовільний. Є ймовірність того, що мешканців п'ятої секції повернуть додому, буде відновлено водопостачання. Щодо шостої секції також будуть висновки комісії, які київська влада виконуватиме. Є ймовірність того, що вона непридатна для подальшого проживання і потрібен її демонтаж», - сказав він в ефірі «Україна 24».

У свою чергу голова ДСНС України Микола Чечоткін повідомив, що рятувальну операцію завершено, і питання про подальшу долю будівлі вирішуватиме київська влада.

Раніше ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

Комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Джерело: Інтерфакс-Україна