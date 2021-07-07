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    Садизм на сцені. На музичному фестивалі Тіна Кароль влаштувала шоу з пітоном (фото)

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    В Україні досі живих істот експлуатують у цирках та інших видах індустрії розваг - Садизм на сцені. На музичному фестивалі Тіна Кароль влаштувала шоу з пітоном (фото)
    В Україні досі живих істот експлуатують у цирках та інших видах індустрії розваг
    Фото: Atlas Weekend

    У розвинених країнах активно борються проти знущання над тваринами у сучасному світі

    На одному з найбільших музичних фестивалів «Atlas Weekend» відбулося шоу з використанням тварин зі звуком та світлом. Співачка Тіна Кароль виступила з жовтим пітоном, виконавши пісню «Ніжно».

    Зоозахисниця Марія Трунова у розмові з «Главкомом» розповіла, що така «дрімучість» у поводженні з тваринами можлива лише в Україні, Росії та Білорусі, увесь цивілізований світ відмовився від використання тварин у шоу. «Зрозуміло, що пітон перебуває у стресовому стані під час виступу», – наголосила пані Марія.

    На таку витівку української артистки одразу відреагували активісти.

    «Завжди було цікаво дізнатися думку захисників тварин. Наприклад, а ось таке використання тварини під час виступу – це про жорстке поводження чи на змій така стаття не розповсюджується?» – написав журналіст Євген Будерацький.

    А юридична консультантка Kateryna Hai додала: «Не знаю, чи вирізав саме цей момент телеканал M1 у перервах між боротьбою за «традиційні цінності», але це кричуще знущання над змією і маркер соціальної відповідальності співачки, її команди та організаторів фесту, які точно бачили, яке шапіто буде влаштовано на сцені».

    Нагадаємо, що у розвинених країнах активно борються проти знущання над тваринами у сучасному світі. А в нашій державі досі живих істот експлуатують у цирках та інших видах індустрії розваг, тварини стають жертвами живодерів та садистів. 45 країн в світі вже заборонили використання тварин в циркових шоу.

    Додамо, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким пропонується встановити заборону на використання тварин у цирку та інших незаконних видовищних заходах із залученням тварин.

    Нагадаємо, що гурт Go_A презентував кліп на пісню «Шум», з якою цього року представив Україну на Євробаченні. Привертати увагу європейців автори відео вирішили експлуатацією пташки, яка внесена до Червоної книги України.

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    Теги: тварини фестиваль цирк
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    Садизм на сцені. На музичному фестивалі Тіна Кароль влаштувала шоу з пітоном (фото)