Надаль розповів, як йому вдалося врятувати дитину, яку ледь не задавив натовп



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«Він плакав, але проблема була навіть не в цьому, а в тому, що він наче не міг дихати. Таке іноді в натовпі трапляється»

Іспанець Рафаель Надаль прокоментував інцидент з маленьким хлопчиком, якого ледь не задавив натовп фанатів на US Open. Хлопчик хотів взяти автограф у 18-кратного переможця Мейджорів, проте інші вболівальники не звернули на нього уваги. Натовп сильно притиснув дитину до огорожі. Хлопчик злякався і заплакав. Надаль перетягнув його в коридор для тенісистів і зміг його заспокоїти.

«Він плакав, але проблема була навіть не в цьому, а в тому, що він ніби не міг дихати. Таке іноді в натовпі трапляється. Там було так багато людей і серед їх виявилася маленька дитина. Думаю, мені пощастило побачити його. У той момент він вже почав панікувати. Добре, що нам вдалося його витягти звідти. Через хвилину йому вже стало набагато краще», - наводить слова Надаля ESPN.

У чвертьфіналі US Open Рафаель зіграє з аргентинцем Дієго Шварцманом.