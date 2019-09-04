  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Надаль розповів, як йому вдалося врятувати дитину, яку ледь не задавив натовп

    • Розсилка
    Надаль розповів, як йому вдалося врятувати дитину, яку ледь не задавив натовп

    «Він плакав, але проблема була навіть не в цьому, а в тому, що він наче не міг дихати. Таке іноді в натовпі трапляється»

    Іспанець Рафаель Надаль прокоментував інцидент з маленьким хлопчиком, якого ледь не задавив натовп фанатів на US Open. Хлопчик хотів взяти автограф у 18-кратного переможця Мейджорів, проте інші вболівальники не звернули на нього уваги. Натовп сильно притиснув дитину до огорожі. Хлопчик злякався і заплакав. Надаль перетягнув його в коридор для тенісистів і зміг його заспокоїти.

    «Він плакав, але проблема була навіть не в цьому, а в тому, що він ніби не міг дихати. Таке іноді в натовпі трапляється. Там було так багато людей і серед їх виявилася маленька дитина. Думаю, мені пощастило побачити його. У той момент він вже почав панікувати. Добре, що нам вдалося його витягти звідти. Через хвилину йому вже стало набагато краще», - наводить слова Надаля ESPN.

    У чвертьфіналі US Open Рафаель зіграє з аргентинцем Дієго Шварцманом.

    Читайте також
    теніс Рафаель Надаль US Open
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ