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    Події в Україні

    На Донбасі українці знищили наближеного до Кадирова спецназівця – ЗМІ

    Заур Дімаєв більше не отримає жодних нагород від Рамзана Кадирова, бо українська артилерія ліквідувала його під Комишувхою - На Донбасі українці знищили наближеного до Кадирова спецназівця – ЗМІ
    Заур Дімаєв більше не отримає жодних нагород від Рамзана Кадирова, бо українська артилерія ліквідувала його під Комишувхою
    фото: сторінка Дімаєва у соцмережі

    Підполковник чеченського спецназу знайшов свою смерть під Комишувахою

    На Луганщині українська артилерія ліквідувала командира четвертого батальйону спеціального полку ім. Ахмата Кадирова МВС Російської Федерації Заура Дімаєва. Інформацію про знищення кадировського офіцера оприлюднив Telegram-канал Baza.

    Дімаєв був ліквідований в районі селища Комишуваха (в Луганській області – ред.) під час артобстрілу ЗСУ. Підполковник чеченської міліції в момент обстрілу їхав у автомобілі «УАЗ Патріот». Внаслідок влучного удару української артилерії на місці загинули Заур Дімаєв та водій, ще чотири чеченські окупанти отримали поранення.

    Ліквідацію Дімаєва підтвердили офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний «Штірліц»)…

    …та російське видання «Московський комсомолець».

    На сторінці Дімаєва у російській соцмережі «Вконтакте» під фотографією офіцера МВС РФ разом із очільником Чечні Рамзаном Кадировим з’явилися відповідні коментарі про знищення окупанта.

    Нагадаємо, що ще 27 лютого українська армія знищила командира 141-го спеціалізованого моторизованого полку Федеральної служби військ національної гвардії РФ, полковника Магомеда Тушаєва, який був одним із улюбленців Рамзана Кадирова.

    Теги: росія окупанти війна Чечня Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
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    На Донбасі українці знищили наближеного до Кадирова спецназівця – ЗМІ