  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Зеленський вважає, що в Україні дороги кращі, ніж у Нью-Йорку. Соцмережі вибухнули сміхом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський зустрівся із представниками української діаспори у США - Зеленський вважає, що в Україні дороги кращі, ніж у Нью-Йорку. Соцмережі вибухнули сміхом
    Зеленський зустрівся із представниками української діаспори у США
    Фото: Укрїнформ

    Президент похизувався українськими дорогами під час зустрічі з українською діаспорою у США

    Президент Володимир Зеленський на зустрічі з американцями українського походження заявив, що зараз в Україні дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Укрінформ».

    «У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку. Ми повинні «вилизати» нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, – це і є повага до історії нашої країни», – заявив голова держави під час зустрічі з представниками українських організацій і церков США, що проходила в Українському інституті Америки.

    У соціальних мережах на заяву Зеленського вже відреагували українці, які почали висміювати самовпевнені слова керівника держави.

    1_03

    «Я недавно проїхав 40 км від його рідного Кривого Рога по дорозі загальнодержавного значення Н23 «Кривий Ріг – Нікополь» до містечка Апостолове. Після цього був змушений в Апостоловому купити нове колесо й нову «запаску». Уявляю, що, у такому разі, коїться на дорогах Нью-Йорка», – зазначив один з дописувачів.

    Користувач Facebook Денис Іванеско запропонував запросити аудиторію, що аплодувала Зеленському, приїхати й особисто випробувати «українські дороги, кращі ніж у Нью-Йорку». «Купаються у власних фантазіях», – підсумував він.

    2_05

    Також один з користувачів соціальної мережі припустив, що кажучи про Нью-Йорк, Зеленський мав на увазі однойменне селище у Донецькій області.

    До слова, Зеленський пообіцяв українцям США подвійне громадянство.

    Читайте також:
    Теги: США дороги ООН Нью-Йорк українці Володимир Зеленський громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський вважає, що в Україні дороги кращі, ніж у Нью-Йорку. Соцмережі вибухнули сміхом