Зеленський вважає, що в Україні дороги кращі, ніж у Нью-Йорку. Соцмережі вибухнули сміхом

Президент похизувався українськими дорогами під час зустрічі з українською діаспорою у США

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з американцями українського походження заявив, що зараз в Україні дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Укрінформ».

«У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку. Ми повинні «вилизати» нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, – це і є повага до історії нашої країни», – заявив голова держави під час зустрічі з представниками українських організацій і церков США, що проходила в Українському інституті Америки.

У соціальних мережах на заяву Зеленського вже відреагували українці, які почали висміювати самовпевнені слова керівника держави.

«Я недавно проїхав 40 км від його рідного Кривого Рога по дорозі загальнодержавного значення Н23 «Кривий Ріг – Нікополь» до містечка Апостолове. Після цього був змушений в Апостоловому купити нове колесо й нову «запаску». Уявляю, що, у такому разі, коїться на дорогах Нью-Йорка», – зазначив один з дописувачів.

Користувач Facebook Денис Іванеско запропонував запросити аудиторію, що аплодувала Зеленському, приїхати й особисто випробувати «українські дороги, кращі ніж у Нью-Йорку». «Купаються у власних фантазіях», – підсумував він.

Також один з користувачів соціальної мережі припустив, що кажучи про Нью-Йорк, Зеленський мав на увазі однойменне селище у Донецькій області.

До слова, Зеленський пообіцяв українцям США подвійне громадянство.

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