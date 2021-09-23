Рівень Світового океану катастрофічно піднявся

Рівень Світового океану почав підніматися з рекордно високою швидкістю

Кліматичні зміни на планеті досягли катастрофічних масштабів. Льодовики, що тануть, змусили рівень Світового океану підніматися з рекордною за весь час спостережень швидкістю, зафіксували вчені зі служби з питань зміни клімату Євросоюзу Copernicus в новій доповіді.

Дослідники відстежували стан водойм як із супутників, так і за допомогою замірів на місцях.

Згідно з отриманими даними, щорічно рівень води в світі стає вище на 3,1 міліметра, а з 1979-го по 2020 рік в Арктиці розтанула кількість підводного льоду, еквівалентна за площею шести територій Німеччини. При цьому найсильніше нагрілася поверхня Північного Льодовитого океану – на нього припадає близько чотирьох відсотків загальносвітового потепління в 0,015 градуса Цельсія в рік.

Такі показники вчені вважають тривожними для майбутнього планети.

Дослідник навколишнього середовища з Редінгського університету (University of Reading) Алекс Арнал (Alex Arnall) зазначив, що підвищення рівня моря більше не є «проблемою майбутнього», так як воно вже почало завдавати шкоди людям, які проживають в прибережних зонах по всьому світу. Показовим, на думку експертів, є рекордний потоп у Венеції в 2019 році. Рівень води вперше за 50 років піднявся вище позначки в 183 сантиметри. Тоді затопило 80 відсотків міста, включаючи історичний центр.

ООН в своїй доповіді попередила, що зростаючий рівень Світового океану може і зовсім знищити незабаром дрібні острівні держави. За даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, в особливо небезпечному становищі знаходиться Кірібаті в Тихому океані, що складається з трьох низько розташованих архіпелагів. Якщо океан підніметься хоча б на 0,9 метра, то дві третини території країни опиняться під водою.