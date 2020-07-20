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    Неймовірний порятунок весляра, чий каяк перевернув алігатор (відео)

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    Неймовірний порятунок весляра, чий каяк перевернув алігатор (відео)

    Алігатор вдарив човен з такою силою, що той перекинувся

    В американському штаті Північна Кароліна каякер зняв на відео, як на нього напав алігатор.

    Рептилія кинулася на каяк в районі озера Ваккамау.

    «Мені здалося, що зліва стрибнула риба. Виявилося, це була не риба. Я розгледів голову алігатора, коли до нього залишалося близько метра. І все, часу реагувати не було», - розповів каякер Пітер Джойс, що плив в човні.

    Алігатор вдарив човен з такою силою, що той перекинувся. Каякеру пощастило - він встиг схопитися за гілки дерева, перевернув каяк назад і швидко поплив з небезпечного місця. Рептилія не стала продовжувати переслідування.

    Джойс вважає, що алігатор захищав гніздо. У травні у цих тварин починається шлюбний сезон, який триває в червні, після чого вони відкладають яйця. У цей період алігатори є активнішим, тому частіше потрапляють людям на очі.

    риба
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