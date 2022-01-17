Окупанти знесли будинок ветерана кримськотатарського національного руху (відео)

Історія активіста, який повернувся на землю своїх депортованих предків і залишився без дому

Під відкритим небом серед зими залишився ветеран кримськотатарського національного руху Рустем Усеїнов. Підконтрольна Росії влада Криму знесла його житло. У цьому будинку у селі Морське біля Судака чоловік прожив 19 років. Усі ці роки намагався узаконити ділянку.

Так званий Судакський міський суд ухвалив знести будинок кримського татарина.

Рустем Усеїнов оскаржив це рішення у вищій інстанції, але незважаючи на це, його житло знесли в оточенні омоновців зі зброєю.

Нагадаємо, голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що російські окупанти намагаються створити агентурну мережу серед кримських татар.

Джерело: Крим.Реалії