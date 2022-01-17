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    Окупанти знесли будинок ветерана кримськотатарського національного руху (відео)

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    Рустем Усеїнов 19 років намагався узаконити свій будинок - Окупанти знесли будинок ветерана кримськотатарського національного руху (відео)
    Рустем Усеїнов 19 років намагався узаконити свій будинок

    Історія активіста, який повернувся на землю своїх депортованих предків і залишився без дому

    Під відкритим небом серед зими залишився ветеран кримськотатарського національного руху Рустем Усеїнов. Підконтрольна Росії влада Криму знесла його житло. У цьому будинку у селі Морське біля Судака чоловік прожив 19 років. Усі ці роки намагався узаконити ділянку.

    Так званий Судакський міський суд ухвалив знести будинок кримського татарина.

    Рустем Усеїнов оскаржив це рішення у вищій інстанції, але незважаючи на це, його житло знесли в оточенні омоновців зі зброєю.

    Нагадаємо, голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що російські окупанти намагаються створити агентурну мережу серед кримських татар.

    Джерело: Крим.Реалії

    Теги: Крим кримські татари Росія окупанти
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    Окупанти знесли будинок ветерана кримськотатарського національного руху (відео)