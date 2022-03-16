Рашисти захопили в полон очільницю медбатальйону «Ангели Тайри»
Волонтерка вісім років рятує людей
Відома волонтерка та парамедик Юлія Паєвська 16 березня потрапила в полон окупантів. До лап російських загарбників потрапив також водій Юлії Сергій. Про це повідомила у Facebook волонтерка Наталія Воронкова.
«Тайра Юлія Паєвська потрапила в полон. Відома волонтерка, парамедик, Народна Герої України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян!!! Вона вісім років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових!!!», – йдеться в повідомленні.
Волонтери вимагають негайного звільнення Юлії та Сергія.
Нагадаємо, Зеленський поговорив зі звільненим з полону мером Мелітополя (відео).
Також Генпрокурорка анонсувала обмін полоненими найближчим часом.
До слова, Україна взяла у полон майже тисячу російських військових.