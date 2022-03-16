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    Події в Україні

    Рашисти захопили в полон очільницю медбатальйону «Ангели Тайри»

    Юлія Паєвська та її водій у лапах окупантів - Рашисти захопили в полон очільницю медбатальйону «Ангели Тайри»
    Юлія Паєвська та її водій у лапах окупантів
    фото: Наталія Воронкова/ Facebook

    Волонтерка вісім років рятує людей

    Відома волонтерка та парамедик Юлія Паєвська 16 березня потрапила в полон окупантів. До лап російських загарбників потрапив також водій Юлії Сергій. Про це повідомила у Facebook волонтерка Наталія Воронкова.

    «Тайра Юлія Паєвська потрапила в полон. Відома волонтерка, парамедик, Народна Герої України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян!!! Вона вісім років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових!!!», – йдеться в повідомленні.

    Волонтери вимагають негайного звільнення Юлії та Сергія.

    Нагадаємо, Зеленський поговорив зі звільненим з полону мером Мелітополя (відео).

    Також Генпрокурорка анонсувала обмін полоненими найближчим часом.

    До слова, Україна взяла у полон майже тисячу російських військових.

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    Теги: полон водій Facebook звільнення
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    Рашисти захопили в полон очільницю медбатальйону «Ангели Тайри»