Рашисти захопили в полон очільницю медбатальйону «Ангели Тайри»

Юлія Паєвська та її водій у лапах окупантів

Волонтерка вісім років рятує людей

Відома волонтерка та парамедик Юлія Паєвська 16 березня потрапила в полон окупантів. До лап російських загарбників потрапив також водій Юлії Сергій. Про це повідомила у Facebook волонтерка Наталія Воронкова.

«Тайра Юлія Паєвська потрапила в полон. Відома волонтерка, парамедик, Народна Герої України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян!!! Вона вісім років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових!!!», – йдеться в повідомленні.

Волонтери вимагають негайного звільнення Юлії та Сергія.

Нагадаємо, Зеленський поговорив зі звільненим з полону мером Мелітополя (відео).

Також Генпрокурорка анонсувала обмін полоненими найближчим часом.

До слова, Україна взяла у полон майже тисячу російських військових.

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