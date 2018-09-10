Острів-мрія для олігархів: як ЄС збирається боротися з податковими оазами



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ЄС оголосив боротьбу податковим оазисам

Острів Ангілья, у якому фірм-поштових скриньок більше, ніж жителів, ризикує потрапити у чорний список.

Нагадаємо, Журналістам вдалося отримати нові документи про офшори, пов’язані з президентом РФ Володимиром Путіним і які стосуються однієї з компаній товариша російського лідера, віолончеліста Сергія Ролдугіна.

Варто відзначити, що новий витік охоплює 1,2 млн документів в основному за 2016 і 2017 роки. У них йдеться про те, що стосовно однієї з компаній Сергія Ролдугіна ведеться офіційне розслідування правоохоронними органами Панами за підозрою в економічних злочинах.

Джерело: Deutsche Welle