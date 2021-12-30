Патрульна поліція приємно здивувала водіїв (відео)

Поліцейські вітали учасників дорожнього руху з новорічними святами

Напередодні новорічних свят поліцейські на стаціонарному посту міста провели акцію «З добром у 2022 рік».

Уявіть здивування керманичів, які під час зупинки інспекторами очікували на штраф, а отримали позитивні емоції та усмішки.

Відповідальні водії приймали подарунки – пакунки з солодощами – від патрульної поліції Білої Церкви з найкращими побажаннями в прийдешньому Новому році.

Також охоронці порядку не забули нагадати громадянам про дотримання правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у ніч на 29 грудня, близько першої години, на вулиці Європейській в Борисполі патрульні зупинили автомобіль Chevrolet за порушення правил дорожнього руху. Водій виявився у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомлялося, в селі Серне на Закарпатті п'яний водій наїхав на двох дітей. Унаслідок аварії помер 9-річний хлопчик.