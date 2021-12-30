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    Патрульна поліція приємно здивувала водіїв (відео)

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    Відповідальні водії отримали подарунки - Патрульна поліція приємно здивувала водіїв (відео)
    Відповідальні водії отримали подарунки
    фото: patrolpolice.gov.ua

    Поліцейські вітали учасників дорожнього руху з новорічними святами

    Напередодні новорічних свят поліцейські на стаціонарному посту міста провели акцію «З добром у 2022 рік».

    Уявіть здивування керманичів, які під час зупинки інспекторами очікували на штраф, а отримали позитивні емоції та усмішки.

    Відповідальні водії приймали подарункипакунки з солодощамивід патрульної поліції Білої Церкви з найкращими побажаннями в прийдешньому Новому році.

    Також охоронці порядку не забули нагадати громадянам про дотримання правил безпеки дорожнього руху.

    Нагадаємо, у ніч на 29 грудня, близько першої години, на вулиці Європейській в Борисполі патрульні зупинили автомобіль Chevrolet за порушення правил дорожнього руху. Водій виявився у стані алкогольного сп’яніння.

    Як повідомлялося, в селі Серне на Закарпатті п'яний водій наїхав на двох дітей. Унаслідок аварії помер 9-річний хлопчик.

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    Теги: штраф водій автомобіль поліція
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    Патрульна поліція приємно здивувала водіїв (відео)