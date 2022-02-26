Росіяни готують хіматаку в Донецьку, щоб звинуватити Україну – СБУ

У Донецьку окупанти роздають бойовикам протигази

В Донецьку окупанти роздають місцевим бойовикам і російським загарбникам протигази. Як повідомили в СБУ, вони мають намір вчинити диверсію - хімічну атаку, аби звинуватити в цьому Україну.

«Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами», – говориться в повідомленні.

За даними Служби безпеки, у цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових.

«Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів. Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!» – додали у відомстві.

За останніми даними російські окупанти обстріляли Чернігів з «Градів». Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус закликав населення міста, яке не бере участі у загонах тероборони та обороні міста, сховатися в укриття, а за неможливості – перебувати вдома.

Також відомо, що Росія заблокувала судноплавство біля українських берегів. «Увага! Усім судам у північно-західній частині Чорного моря заборонено захід у зв'язку з проведенням силами чорноморського флоту РФ контртерористичної операції. Знаходження суден та кораблів у цій зоні буде розцінено як терористична загроза», – йдеться у повідомленні росіян.

Президент України Володимир Зеленський зранку 26 лютого звернувся до українців з добрими новинами, він розповів, що ми змогли пережити цю ніч та утримати свої позиції.

Тим часом, хакери з міжнародної групи Anonymous випустили своє звернення до Володимира Путіна.

Додамо, що Кремль знову погрожує: Україна відмовилася від переговорів, війна буде сильнішою.

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