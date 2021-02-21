Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель

Ракета вивела на штатну орбіту космічний корабель Cygnus з вантажем для Міжнародної космічної станції

У США відбувся успішний запуск ракети-носія Antares, зібраної за участю фахівців українського конструкторського бюро «Південне».

Про це повідомляється на сайті NASA.

Запуск відбувся з космодрому NASA Воллопс, який розміщується на однойменному острові біля атлантичного узбережжя Вірджинії.

Через дев’ять хвилин ракета вивела на штатну орбіту космічний корабель Cygnus з вантажем для Міжнародної космічної станції. Його стикування з МКС заплановане на 22 лютого. Воно буде проведено шляхом захоплення «вантажівки», що зблизилася зі станцією, дистанційною рукою-маніпулятором МКС Canadarm-2 і подальшим приєднанням його до американського модуля Unity.

Cygnus запустили за контрактом NASA з корпорацією Northrop Grumman, якій належить ракета-носій і вантажний космічний корабель. Корабель доставить на МКС близько 3,7 тонн вантажу, в тому числі продукти, обладнання та матеріали для проведення десятків наукових досліджень. Це вже 15-й політ космічної «вантажівки» до МКС.

У складі МКС корабель пробуде приблизно на три місяці, потім відстикується, забравши сміття і відходи. Після автономного двотижневого польоту, в ході якого будуть проводитися експерименти, за командами NASA в Х'юстоні корабель буде зведений з орбіти і згорить в щільних шарах атмосфери.

До слова, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість»), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю нові кольорові фото поверхні Червоної планети.