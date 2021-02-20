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    Нова послуга від NASA: фото на тлі марсіанського пейзажу

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Американський політик Сандерс став героєм &laquo;фотожаб&raquo;, повʼязаних із Марсом</span></p> - Нова послуга від NASA: фото на тлі марсіанського пейзажу

    Американський політик Сандерс став героєм «фотожаб», повʼязаних із Марсом

    Фото: Twitter

    Знімки з Марсу активно використовуються для створення нових мемів

    Американське космічне агентство NASA презентувало віртуальну фотокабіну, в якій кожен бажаючий може зробити фото з Марса. Для цього потрібно лише завантажити знімок, вибрати тло, а система самостійно розмістить його за принципом фотошопа на тлі пейзажу іншої планети.

    Вже є три види фону: марсохід, командний центр і ракета Atlas. Природно, що в твіттері вже зʼявилося багато веселих фото. Наприклад, з мемом Берні Сандерса і котиками. Ось лише деякі з них.

    Нагадаємо, що гендиректор російської держкорпорації «Роскосмос» Дмитро Рогозін також опублікував у своєму Twitter два колажі у відповідь на першу фотографію, зроблену американським марсоходом після посадки на Червону планету.

    Скріншот сторінки Дмитра Рогозіна

    Скріншот сторінки Дмитра Рогозіна

    На одній з них у камеру марсоходу заглядав сам Рогозін. «Перше, що побачили американці на Марсі», – підписав публікацію керівник «Роскосмосу».

    Скріншот сторінки Дмитра Рогозіна

    Скріншот сторінки Дмитра Рогозіна

    Друга картинка зображувала групу марсіан з плакатами «Янкі, забирайтеся додому!», «Марс для марсіан» і «До біса ваш дух». Пізніше обидві публікації були видалені зі сторінки Рогозіна в Twitter.

    Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість»), який минулої доби здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.

    Теги: NASA Дмитро Рогозін Twitter ракета Берні Сандерс
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