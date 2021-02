Нова послуга від NASA: фото на тлі марсіанського пейзажу

Знімки з Марсу активно використовуються для створення нових мемів

Американське космічне агентство NASA презентувало віртуальну фотокабіну, в якій кожен бажаючий може зробити фото з Марса. Для цього потрібно лише завантажити знімок, вибрати тло, а система самостійно розмістить його за принципом фотошопа на тлі пейзажу іншої планети.

Вже є три види фону: марсохід, командний центр і ракета Atlas. Природно, що в твіттері вже зʼявилося багато веселих фото. Наприклад, з мемом Берні Сандерса і котиками. Ось лише деякі з них.

Didn't catch that someone new was on cams...



(Congrats @NASAPersevere on your touchdown!) pic.twitter.com/zYIlEATZVv — Cat Cosplay (@Cat_Cosplay) February 19, 2021

The possibilities of NASA’s photobooth tool are pretty much endlesshttps://t.co/0UTIqUT7EQ pic.twitter.com/SXcwRwAyJu — Elizabeth Deatrick (@EMDeatrick) February 18, 2021

Нагадаємо, що гендиректор російської держкорпорації «Роскосмос» Дмитро Рогозін також опублікував у своєму Twitter два колажі у відповідь на першу фотографію, зроблену американським марсоходом після посадки на Червону планету.

Скріншот сторінки Дмитра Рогозіна

На одній з них у камеру марсоходу заглядав сам Рогозін. «Перше, що побачили американці на Марсі», – підписав публікацію керівник «Роскосмосу».

Скріншот сторінки Дмитра Рогозіна

Друга картинка зображувала групу марсіан з плакатами «Янкі, забирайтеся додому!», «Марс для марсіан» і «До біса ваш дух». Пізніше обидві публікації були видалені зі сторінки Рогозіна в Twitter.

Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість»), який минулої доби здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.