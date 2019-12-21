35 тис. грн за пляшку віскі: меню та ціни корпоративу «Слуги народу»



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Корпоратив «Слуги народу» проходив в КВЦ Парковий

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20 грудня народні депутати «Слуги народу» відзначили новорічний корпоратив,

Також тут опубліковано меню закладу. Салати — від 100 грн до 350 грн, гарячі страви — від 200 до 1850 грн.

Коктейлі коштували від 200 до 1 500 грн, горілка — від 1 000 до 3 000 грн за пляшку, а віскі — від 1 610 до 35 000 грн за пляшку.

Один з нардепів розповів, що народні обранці скидатимуться орієнтовно від 1 000 грн. За його словами, на корпоративі будуть хот-доги і бургери, а інформація в пресі про чорну ікру на фуршеті не відповідає дійсності.

Крім депутатів на корпоративі були присутні президент Володимир Зеленський, керівник його Офісу Андрій Богдан, перший помічник президена Сергій Шефір.

«Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось типу: це був рік свині, наступний — щура, але давайте залишатися людьми», — переказує один із депутатів СН.

Також на захід завітали прем'єр-міністр Олексій Гончарук та деякі урядовці: Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський.

За даними джерел, присутніх на корпоративі, гостей розважала ведуча Катерина Осадча, співачки Тіна Кароль та Jerry Heil.

Спеціально для «слуг народу» актори «95-го Кварталу» записали відеозвернення.

«Всі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами», — зазначає один із депутатів, який не захотів бути названим.