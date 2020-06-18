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    На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленським

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    Пригадується фраза Вєрки Сердючки: і як дитині в школі з таким ім'ям? - На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленським
    Пригадується фраза Вєрки Сердючки: і як дитині в школі з таким ім'ям?
    Ілюстративне фото

    Вогнедар, Дем’ян, Леонард, Олівія, Еліна - так ужгородці називали своїх дітей в травні 2020 року

    На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленським. Про це повідомили у Південно-західному міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

    Найпоширенішими іменами, якими називали ужгородці хлопчиків: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даніїл, Ярослав.

    Найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.

    Варто зазначити, що батьки також надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед хлопчиків - Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія.

    Протягом 5 місяців 2020 року відділами ДРАЦС Закарпатської області зареєстровано 5 398 новонароджених, прес-служба Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ).

    Закарпаття діти Міністерство юстиції батьки
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