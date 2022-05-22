Назад у СРСР: на Красній площі п’ять тисяч школярів стали піонерами (відео)

Під час церемонії діти в червоних краватках дали клятву «вірності справі Леніна»

У Москві на Красній площі майже 5 тисяч школярів зі столиці, області та інших регіонів урочисто прийняли в піонери. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Під час церемонії діти в червоних краватках дали клятву «вірності справі Леніна та комуністичної партії на служіння Батьківщині та народу».

За інформацією ЗМІ, перед дітьми виступили голова Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов, депутати Госдуми, а також «заслужені ветерани партії, комсомолу, війни та праці».

«Ні, це не оцифроване відео 50-річної давнини. Це Москва. Сьогодні на Красній площі 5 тисяч школярів прийняли до піонерів. Росія продовжує локшину вішати про те, що вони воюють із НАТО, а не з Україною. У такому разі, ми воюємо не з Росією, а з совком. Навіть не з СРСР, а з совком та радянським мисленням», – зауважив нардеп Олексій Гончаренко.

Як повідомляють російські ЗМІ, раніше до Госдуми РФ внесли законопроект про організацію загальноросійського руху дітей та молоді, присвяченого століттю створення піонерської організації. Автори обіцяють добровільність участі у русі, але при цьому оцінюють його потенційну чисельність у 18 млн. осіб.

Раніше повідомлялося, що Кремль поспішає створити СРСР 2.0 до кінця цього року. Як мінімум з РФ, Білорусі та окупованих територій. Формат окупованих територій незрозумілий: як окреме утворення (Новоросія) чи то, як кілька карликових квазідержавок. Новоросії поки бояться, бо украінці знову почнуть «сепаратні» ігри.

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