Оля Полякова стала на захист України під час дискусії зі «слугою» Бужанським



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Оля Полякова захистила українську мову

«В Україні повинна бути національна мова, а ви собі говоріть хоч на китайській!»

Українська співачка Оля Полякова в ефірі ток-шоу «Право на владу» розкритикувала за позицію щодо української мови народного депутата від «Слуги народу» Максима Бужанського.

Зокрема, під час дискусії Бужанський стверджував, що начебто в Україні зазнають утисків громадяни, які розмовляють російською мовою.

Після цього Полякова заперечила нардепу: «Вас же ніхто не неволить! Говоріть ви якою мовою хочете. У чому питання?»

«Я ще раз кажу, що російськомовні школи переходять на державну мову з 2020 року, а польські з 2023 року. Чому?», – обурювався Бужанський.

«Тому що в Україні повинна бути національна мова, а ви собі говоріть хоч на китайській!», – відповіла на це Полякова.

«А чого різний підхід до різних шкіл?», – знову запитав Бужанський.

«Тому що в Україні повинна бути своя національна мова! Ви хто: українець чи росіянин? Ну, хто ви, скажіть? Це питання ідентифікації», – наголосила співачка.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.