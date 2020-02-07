Російськомовний телеканал для окупованих територій запустять 1 березня



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Телевізійний канал створюється на базі UA|TV і на ньому переважатиме розважальний контент

Новий український телеканал для жителів окупованих територій планує вийти в ефір з 1 березня.

Про це поінформував міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час спілкування з журналістами після брифінгу на тему «Захист об’єктів ЮНЕСКО: нові буферні зони в Києві, об’єкти реставрації в Україні на 2020 рік», повідомляє Укрінформ.

«На сьогоднішній день ми практично завершили перемовини зі всіма медіагрупами щодо надання цьому каналу прем’єрного контенту. Зараз ми знаходимося в етапі погодження меморандуму з телевізійними групами, ми оголосимо конкурс на керівника каналу, і плануємо вийти в ефір з 1 березня. У нас змістилися строки, ми планували 15 лютого, але зараз на 2 тижні відстаємо від того графіку, який ми обіцяли», - сказав Бородянський.

Він зазначив, що цей канал створюється на базі UATV. Бородянський додав, що зараз формується сітка мовлення, буде затверджена найближчим часом назва каналу, та загалом вже є загальний концепт каналу. «Є всі елементи, винайдена студія для запису новин... Ми знаходимося на фінішній прямій», - наголосив голова МКМС.

Як повідомлялося, влада планувала у лютому запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Він працюватиме на базі каналу іномовлення і буде, за словами Бородянського, розважально-інформаційним каналом.

Президент України Володимир Зеленський ще напередодні президентських виборів говорив про необхідність «зробити потужний російськомовний канал та розпочати серйозну інформаційну війну». Про створення українського каналу, «який би мовив для всього російськомовного світу», згодом говорив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.