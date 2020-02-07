Російськомовний телеканал для окупованих територій запустять 1 березня
Телевізійний канал створюється на базі UA|TV і на ньому переважатиме розважальний контент
Новий український телеканал для жителів окупованих територій планує вийти в ефір з 1 березня.
Про це поінформував міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час спілкування з журналістами після брифінгу на тему «Захист об’єктів ЮНЕСКО: нові буферні зони в Києві, об’єкти реставрації в Україні на 2020 рік», повідомляє Укрінформ.
«На сьогоднішній день ми практично завершили перемовини зі всіма медіагрупами щодо надання цьому каналу прем’єрного контенту. Зараз ми знаходимося в етапі погодження меморандуму з телевізійними групами, ми оголосимо конкурс на керівника каналу, і плануємо вийти в ефір з 1 березня. У нас змістилися строки, ми планували 15 лютого, але зараз на 2 тижні відстаємо від того графіку, який ми обіцяли», - сказав Бородянський.
Він зазначив, що цей канал створюється на базі UATV. Бородянський додав, що зараз формується сітка мовлення, буде затверджена найближчим часом назва каналу, та загалом вже є загальний концепт каналу. «Є всі елементи, винайдена студія для запису новин... Ми знаходимося на фінішній прямій», - наголосив голова МКМС.
Як повідомлялося, влада планувала у лютому запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Він працюватиме на базі каналу іномовлення і буде, за словами Бородянського, розважально-інформаційним каналом.
Як повідомляв «Главком» 6 лютого, відомі українські актори Римма Зюбіна, Соломія Вітвіцька та Роман Ясинський обурилися мовною політикою телеканалу «1+1». Зокрема, 4 лютого «1+1» представив новий сезон 2020 року, у якому всі сім нових серіалів вийдуть на екрани російською мовою.
Продюсерка серіалів Олена Єремєєва заявила, що для неї непросто «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав». За її спостереженнями, українська годиться лише для зйомок комедій, та й то тому, що «потрапивши у вир подій, глядачі просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт».
До того ж за словами Єремеєвої, «артистам поки ще важко працювати українською мовою». «Це збільшує виробництво, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше», - заявляє продюсерка.
Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.
Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.