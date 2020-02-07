Собака за комуналку: нардеп Брагар розповів, що після «гучного хайпу» йому «нормально живеться»



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Про реакції однопартійців на його виступ про собаку Євген Брагар розповідати не став

Брагар після скандалу побачив необхідність відповідальніше ставиться до питань субсидій і перевіряти кожен окремий випадок

Народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар прокоментував свою заяву про продаж собаки для оплати комунальних послуг.

Брагар розповів YouTube-каналу PavlovskyNews, що його життя після «гучного хайпу» зовсім не змінилося і йому «нормально живеться». Також додав, що побачив необхідність відповідальніше ставиться до питань субсидій і перевіряти кожен окремий випадок.

На запитання журналістів він все ж таки відповів, що у нього є звичайна дворова кішка трьохмастного забарвлення, кілька разів уточнивши, що вона точно непородиста.

Про реакції однопартійців Брагар розповідати не став. Додав, що у кожного є своя особиста думка, яку йому висловили, і журналісти за бажання теж можуть її уточнити у кожного особисто.

Як відомо, народний депутат з партії «Слуга народу» Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.