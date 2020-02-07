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    Політика

    Собака за комуналку: нардеп Брагар розповів, що після «гучного хайпу» йому «нормально живеться»

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    Про реакції однопартійців на його виступ про собаку Євген Брагар розповідати не став - Собака за комуналку: нардеп Брагар розповів, що після «гучного хайпу» йому «нормально живеться»
    Про реакції однопартійців на його виступ про собаку Євген Брагар розповідати не став

    Брагар після скандалу побачив необхідність відповідальніше ставиться до питань субсидій і перевіряти кожен окремий випадок

    Народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар прокоментував свою заяву про продаж собаки для оплати комунальних послуг.

    Брагар розповів YouTube-каналу PavlovskyNews, що його життя після «гучного хайпу» зовсім не змінилося і йому «нормально живеться». Також додав, що побачив необхідність відповідальніше ставиться до питань субсидій і перевіряти кожен окремий випадок.

    На запитання журналістів він все ж таки відповів, що у нього є звичайна дворова кішка трьохмастного забарвлення, кілька разів уточнивши, що вона точно непородиста.

    Про реакції однопартійців Брагар розповідати не став. Додав, що у кожного є своя особиста думка, яку йому висловили, і журналісти за бажання теж можуть її уточнити у кожного особисто.

    Як відомо, народний депутат з партії «Слуга народу» Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

    Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.

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