Вбивство мера Гостомеля: російські фашисти замінували тіло Прилипка

Донька мера Надія розповіла, за яких обставин був вбитий її батько

Російські загарбники 7 березня застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Прилипка. Чоловік загинув, роздаючи їжу та ліки. Після вбивства росіяни замінували тіло мера, пише slidstvo.info.

Донька мера Надія розповіла, за яких обставин було вбито її батька. За її словами, її батько та ще чотири людини їхали в машині центральною вулицею Гостомеля. Проте, назустріч виїхала колона ворожої техніки та почала обстрілювати цивільну машину.

«Вони розвернулися і з'їхали у провулок, заблокований трактором. Їхати більше нема куди і всі пасажири вистрибнули з машини. У ЖК Покровський, що поряд, знаходилися снайпери та обстрілювали всі навколо. Батька та ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися», – каже Надія.

Очевидці кажуть, що забрати тіло мера прийшов місцевий священик отець Петро.

«Батько Петро взяв хрест, надів ризи і пішов забирати тіло. Коли батько підійшов до тіла, його зупинив російський окупант і сказав не підходити. Росіянин зняв з тіла розтяжки, проводки якісь і тільки потім допоміг занурити тіло на тачку», – розповів радник убитого голови Ростислав Скуратовський.

Священик забрав тіло міського голови до церкви і там поховав його з усіма почестями.

«Він забрав мого батька з церкви і обіцяв мені по телефону, що він біля церкви його і поховає», – каже дочка.

Юрія Прилипка поховали у неділю, 6 березня.

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