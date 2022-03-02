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    Авіаудар по Коростеню: зруйновано телевежу, є загиблі

    Один із авіаударів РФ зруйнував телевежу Коростень-медіа - Авіаудар по Коростеню: зруйновано телевежу, є загиблі
    Один із авіаударів РФ зруйнував телевежу Коростень-медіа
    фото з відкритих джерел

    Наразі у лікарні борються за життя ще п’ятьох постраждалих

    У Коростені Житомирської області путінські війська обстріляли один із блокпостів і телевежу. Четверо людей загинуло, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення. Про це повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська.

    Один із авіаударів РФ зруйнував телевежу Коростень-медіа. Станом на 17:00 2 березня телетрансляція у місті припинилася.

    «Ми на зв’язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло. Наразі у лікарні борються за життя ще п’ятьох постраждалих», – повідомила чиновниця.

    Наталія Чижевська пообіцяла, що телебачення у місті буде обов’язково відновлено.

    Усім причетним до знищення телевежі вона пообіцяла, що вони відповідатимуть за законами воєнного часу.

    Від російського бомбардування вже кілька днів страждає Харків: сьогодні крилата ракета влучила у будівлю міськради. Раніше окупанти розтрощили будівлю економічного факультету Університету імені Каразіна на вулиці Мироносицькій.

    Тим часом на Київщині російські окупанти накопичують військову техніку.

    1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні. Внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

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    Теги: окупанти телебачення обстріл військові бомбардування Бабин Яр ракета
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    Авіаудар по Коростеню: зруйновано телевежу, є загиблі