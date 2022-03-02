Авіаудар по Коростеню: зруйновано телевежу, є загиблі

Наразі у лікарні борються за життя ще п’ятьох постраждалих

У Коростені Житомирської області путінські війська обстріляли один із блокпостів і телевежу. Четверо людей загинуло, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення. Про це повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська.

Один із авіаударів РФ зруйнував телевежу Коростень-медіа. Станом на 17:00 2 березня телетрансляція у місті припинилася.

«Ми на зв’язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло. Наразі у лікарні борються за життя ще п’ятьох постраждалих», – повідомила чиновниця.

Наталія Чижевська пообіцяла, що телебачення у місті буде обов’язково відновлено.

Усім причетним до знищення телевежі вона пообіцяла, що вони відповідатимуть за законами воєнного часу.

Від російського бомбардування вже кілька днів страждає Харків: сьогодні крилата ракета влучила у будівлю міськради. Раніше окупанти розтрощили будівлю економічного факультету Університету імені Каразіна на вулиці Мироносицькій.

Тим часом на Київщині російські окупанти накопичують військову техніку.

1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні. Внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

Читайте також: